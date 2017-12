Óscar Arias: "Vamos a ver un Sevilla acorde con lo que todos teníamos en mente"

El Sevilla Fútbol Club ha presentado este sábado a su nuevo entrenador, Vincenzo Montella, que sutituye al argentino Eduardo Berizzo en el cargo.

Tras las respuestas del italiano en rueda de prensa, quedaba conocer los motivos por los que el club hispalense ha tomado esta determinación. Por ello esta noche estuvo en el programa Óscar Arias, director deportivo del equipo.

"Pensamos que las características y la filosofía de Montella se amolda perfectamente a nuestra plantilla y a lo que esperamos de nuestro equipo. Creemos que puede sacarle partido a la plantilla", afirmó.

Arias reconoció que la opción de Javi Gracia también estuvo sobre la mesa. "Javi Gracia es muy de nuestro agrado. La propuesta quizás es diferente, pero está con una línea ascendente y podía haber sido una buena opción para nosotros".

El director deportivo también mostró su confianza en el nuevo entrenador y en la figura de Enzo Maresca. "Vamos a ver un Sevilla acorde con lo que todos teníamos en mente y para lo cual estaba diseñada esta plantilla. Tenemos un equipo para jugar bien al fútbol. Creemos que Maresca le va a servir de mucha ayuda".

También quiso dejar claro por qué han decidido destituir a Berizzo. "Habrá quien pueda no entender la destitución de Berizzo, pero creo que la inmensa mayoría del sevillismo no terminábamos de estar a gusto con lo que veíamos. La decisión de prescindir de Berizzo no es por los números. El juego y la propuesta no estaba saliendo como todos pensábamos".

Por último, aclaró también la situación de Steven N'Zonzi, jugador que estaba apartado con Berizzo. "N'Zonzi estaba fuera porque el técnico creía que debía estarlo, pero ahora el entrenador es otro y está a disposición de Montella como cualquier otro".

