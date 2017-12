Oriol Romeu: "No he visto penalti por ningún lado"

Sacar un punto de Old Trafford siempre es razón de alegría, y más cuando al equipo que lo consigue lo capitanea uno de los nuestros. El líder del Southampton inglés es Oriol Romeu, con quien hemos querido charlar en El Larguero para repasar el partido y cómo le va la vida por Inglaterra.

"Sabe muy bien sacar un punto de Old Trafford. Nos reivindica un poco al equipo. He visto la jugada y no veo penalti por ningún lado. Ellos igual han tenido alguna ocasión más, pero nosotros también hemos creado mucho peligro. El empate ha sido justo. El equipo ha aguantado bien, este año se nos han ido puntos e los últimos minutos, así que hemos estado vivos".

"Para mí, en los dos últimos años, no ha habido portero que haya estado a su nivel. No tengo dudas de que es el mejor portero del mundo, da muchos puntos con sus actuaciones, le pongo arriba como el mejor. He hablado con Lukaku y estaba mucho mejor, pero hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. En enero ya se puso el nombre de Van Dijk en el mercado, hubo un tira y afloja con el club. Es un gran jugador, uno de los mejores centrales que he visto", analizó Oriol.