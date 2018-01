"Nos gusta la música que eleva el ánimo"

Si hay un grupo que ha revolucionado los escenarios de las últimas dos décadas es Franz Ferdinand. Desde que alcanzaron el estrellato con su single "Take Me Out" han llenado pabellones de todo el planeta y no hay Festival que no quiera tenerlos en su cartel.

En 2018 sacarán un nuevo disco, del que ya tenemos single, "Always ascending", donde introducen un curioso efecto sonoro que da la sensación de que la canción crece de ritmo sin descanso.

De todo ello hablan en "Hoy por hoy" con Pablo González Batista. Y hasta les da tiempo hasta a escuchar a los grupos españoles que, a lo largo de estos años, les han rendido fieles "homenajes".