El pasado 31 de diciembre Sixto Miguel Serrano ponía fin a sus narraciones en Movistar + después de casi 22 años poniendo voz a los diferentes eventos deportivos que ha emitido este canal privado.

"Agradezco de todo corazón el cariño y el respeto que me están mostrando... es una prejubilación sin más, me la ofrecieron y me acogí a ella como estrategia vital, era una oportunidad muy interesante".

Sixto Miguel Serrano no ha querido cerrar la puerta a un posible retorno a las narraciones: "No sé si me retiro o no me retiro, a día de hoy no sé si seguiré narrando en otro sitio, si hubiera sido posible me hubiera encantado seguir narrando partidos de la Premier League pero no ha sido posible", ha admitido.

Baloncesto, fútbol español y, en los últimos años, la Premier han sido las competiciones donde hemos escuchado a Sixto Miguel Serrano, que se despedía de su audiencia con un vídeo publicado en Twitter y que acumula más de 4.500 retuits.

Sixto Miguel Serrano, gracias por todo, gracias por tanto. pic.twitter.com/53T00Pp6af — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 31 de diciembre de 2017