Le ponemos sonido al famoso cuadro de Leonardo Da Vinci, "La última cena".

En la cena hubo los mismos problemas que hay en cualquier reunión de amigos. El que no toma postre y no quiere pagar a escote, los problemas con la propina que dejas por el servicio y los regalos al amigo que generan problemas entre todos. El señalado, como no, Judas.