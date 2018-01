Las diez películas más taquilleras de 2017

El 2017 ha llegado a su fin. Un año que ha sido testigo, entre otras cosas, de la vuelta de clásicos como 'La bella y la bestia' al cine, de sagas como 'Star Wars' o 'Fast & Furious' y el nacimiento de grandes heroínas en la gran pantalla, como es el caso de 'Wonder Woman'. Un año que nos ha dejado grandes sorpresas en taquilla desde los primeros meses del 2017.

El pasado mes de abril, la película 'The Fate of the Furious' se convertía en el estreno más taquillero de la historia, superando así a 'El despertar de la Fuerza', de la saga Star Wars. La película protagonizada por Vin Diesel recaudaba 532,5 millones de dólares en su primer fin de semana en todo el mundo, tres millones más que 'El despertar de la Fuerza', que lograba 529 millones en todo el mundo. Ni tan siquiera 'Los últimos Jedi', que se estrenó el pasado 15 de diciembre, logró superarla. Mientra tanto, 'La bella y la bestia', la nueva versión del cuento escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, triunfaba en todo el mundo.

'La bella y la bestia', la película más taquillera del año

La nueva adaptación en imagen real de la 'La bella y la bestia' recaudaba, a lo largo de 2017, 1.263.521.126 dólares. Una cifra que ha convertido a la cinta dirigida por Bill Condon en la más vista del año. De hecho, se cuela en el top 10 de películas más taquilleras de la historia, donde ocupa la décima plaza. No obstante, todo apunta a que caerá de este top 10 histórico en cuestión de semanas, cuando 'Los últimos Jedi' se estrene en China.

La segunda película más taquillera del año fue 'The Fate of the Furious' con 1.235.761.498 dólares recaudados. Una película con poco impacto en Estados Unidos (apenas 225 millones), pero con una gran recaudación en todo el mundo, donde logró más de mil millones de dólares. Por otro lado, 'Los últimos Jedi', la octava película de la saga Star Wars, cerraba el año como tercera película más taquillera del año. Pese a que se estrenó el pasado 15 de diciembre, la película dirigida por Rian Johnson conseguía 1.056.389.228 dólares, convirtiéndose además en la película más taquillera del año en Estados Unidos. Sin embargo, todo apunta a que superará en ventas tanto a 'La bella y la bestia' como a 'The Fate of the Furious' durante las próximas semanas.

De 'Gru, mi villano favorito' a Piratas del Caribe

La cuarta posición de la lista es para la tercera entrega de 'Gru, mi villano favorito'. Después de medio año en el cine, la película de animación conseguía 1.033.508.147 dólares. Otro que volvía era el superhéroe Spiderman, quien lograba el quinto puesto con 'Spider-Man: Homecoming', una película que consiguió 880.166.924 dólares.

La lista se completa con sorpresas como la película china Wolf Warrior 2 (870.325.439 dólares), Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (863.732.512 dólares), Thor: Ragnarok, con 848.084.810 dólares, Wonder Woman (821.847.012 dólares) y la última entrega de la saga Piratas del Caribe, con 794.861.794 dólares.

PELÍCULA RECAUDACIÓN La bella y la bestia 1.263.521.126 dólares The Fate of The Furious 1.235.761.498 dólares Star Wars: 'Los últimos Jedi' 1.056.389.228 dólares Gru, mi villano favorito 3 1.033.508.147 dólares Spider-Man: Homecoming 880.166.924 dólares Wolf Warrior 2 870.325.439 dólares Guardianes de la Galaxia Vol. 2 863.732.512 dólares Thor: Ragnarok 848.084.810 dólares Wonder Woman 821.847.012 dólares Piratas del Caribe: la venganza de Salazar 794.861.794 dólares