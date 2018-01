Agüero: "¿Kane? Problemas no debería tener para jugar en el Madrid"

El Kun Agüero es ya una voz autorizada de la Premier. El ex del Atlético desembarcó en el City en verano de 2011 y desde entonces ha visto surgir muchas figuras en el fútbol inglés. Una de las más impactantes es la del delantero del Tottenham Harry Kane.

En 'El Larguero' el atacante argentino no dudó en asegurar que el delantero inglés encajaría bien en el Real Madrid. "Los jugadores de la calidad de Kane no creo que tengan problemas para jugar en un equipo tan importante como el Real Madrid. No sé lo que piensa él, pero es un nueve importante en el mundo y en la Premier, problemas no debería tener, pero la decisión es cosa suya", dijo.

También se refirió el Kun en 'El Larguero' a Diego Costa, del que dijo que que es “insoportable para los rivales en la cancha”. Del hispano brasileño fuera del campo dijo: “fuera de la cancha es un fenómeno, tengo muy buenos recuerdos con él”.

