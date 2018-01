El defensor Marc Trilles fue protagonista en el partido del Lleida ante el Atlético de Madrid. El jugador ilerdense pisó a Diego Costa por debajo de la rodilla derecha y después fue expulsado al ver la segunda amarilla en una de las últimas jugada del partido.

Trilles se ha explicado en El Larguero cómo fue la acción con Diego Costa, que acabó el partido con "un traumatismo directo en la cara interna de la pierna derecha".

Hablé con Costa y me dijo que era un golpe y que nada, le pregunté si estaba bien y me dijo que no tenía importancia", comentó. También quiso dar su versión de la jugada: "Es un centro lateral y voy a anticiparme pero cuando voy a despejar mete la puntera y con la mala suerte que le pego en la espinilla", ha lamentado.