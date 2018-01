Van den Eynde: "Es difícil defender la reiteración delictiva"

Este jueves Oriol Junqueras tiene una cita clave en el Supremo, una cita que puede derivar en su puesta en libertad y así lo espera su abogado Andreu Van den Eynde. “La deliberación esta prevista, lo más probable es que se tome una decisión lo que no significa que se materialice. La conoceremos más adelante, el viernes o la semana que viene”, asegura en Hora 25 el letrado del líder de ERC. “Me parece difícil que no se nos dé la razón”, ha añadido.

Van den Eynde asegura que hay un conflicto entre los derechos que ostenta su defendido y los riesgos que representa su puesta en libertad. “La reiteración delictiva es difícil defenderla porque es una construcción artificial”, ha apuntado el abogado, que considera demasiado “hipotética” que su puesta en liberad genere violencia. “Vamos a pedirle al tribunal que ponga en la balanza todo y que vea si el único riego es ese, yo no creo que pueda ser así”.

El letrado de Junqueras considera que técnicamente sus argumentos son intachables y confía en el Supremo. “Es muy difícil que no nos den la razón”, ha asegurado Van den Eynde, que consideraría una decisión política mantener a su defendido en prisión. “Cada uno se aferra a sus argumentos, los datos objetivos son los que son y el riesgo tiene que estar con algo que ha sucedidos y no ha habido ninguna rebelión y como no sucedió es difícil reiterar algo que no ha pasado”, ha relatado. “Además si miramos lo que defiende Junqueras ves que en este momento defiende en la vía del diálogo y esa es una realidad aunque la neguemos. Me sabe mal que se busquen riegos donde nos lo hay. Ese riego es inexistente”.

Van den Eynde cree que el problema no lo tienen ellos con esas pruebas sino las acusaciones, “si sustentas tu tesis en argumentos tan débiles puedes perder toda la credibilidad. Intentar fundamentar la acusación en una ocurrencia que es un documento sin recorrido probado y además apócrifo y que no es una hoja de ruta es complicado...”. El letrado, aunque confía en el Supremo, asegura que si no le dan libertar a Junqueras irán al Constitucional ya que además una vez se forme el Parlament se abre un nuevo escenario que les llevarán a pedir el relajamiento de las medidas cautelares y ha reconocido que su defendido no se plantea renunciar al acta de diputado ya que decisión del tribunal es reversible de un modo inmediato. “El juez tiene en su mano dejarlo en liberad mañana o la semana que viene. No creo que pueda alterar la dinámica política”.