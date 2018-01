Sonia Barea: “No veía luz y tuve que dejar mi ciudad y familia, pero se sale”

Manuel Lebrón retuvo durante tres días a sus hijos aprovechando un permiso, un régimen de visitas concedido durante estas navidades. Ha ocurrido en Sevilla, dónde varios agentes resultaron heridos al personarse para recoger a los menores. Se enfrentó con un cuchillo. Los niños están a salvo con su madre, Manuel Lebrón había sido condenado a por violencia machista en 2016. ¿Qué trabas hay en nuestro ordenamiento jurídico para que un maltratador con condena firme siga disfrutando de la patria potestad de sus hijos? En Hora 25 queremos fijarnos en este caso concreto, que en el fondo es el retrato de una problemática común de nuestra sociedad frente a la violencia machista.

Hemos hablado con Sonia Barea, queremos conocer como ha vivido estas últimas tensas jornadas sin sus hijos. "Estoy contenta teniendo de vuelta a mis hijos y a la espera de lo que suceda mañana, pendiente de si él puede entrar definitivamente en prisión". Se muestra feliz, pero también con la necesidad de ver a sus hijos lejos del riesgo de la presencia de su exmarido. Ha hecho un retrato de su vida junto a él, sufriendo malos tratos desde el 2013. "Él jugaba a hacerme daño de otra manera, sin daños aparentes, si no entra en prisión no sé que voy a hacer".

Manuel Lebrón escapó a la justicia durante años, no recogía las notificaciones y Sonia esperó casi dos años para que se aplicara una orden de alejamiento. "Me he sentido muy desprotegida por la justicia. Es difícil salir de eso, muchas veces es más fácil defendernos nosotras mismas que la justicia".

Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de Andalucía ha defendido en Hora 25 tomar medidas contra la violencia de género cuanto antes: "Hay que impulsar reformas urgentemente, el pacto de estado contra la Violencia de Género, y de inmediato para proteger a los menores y las víctimas en riesgo"

Por su parte, Inés Herrero, fiscal especializada, ha incidido en la necesidad de trabajar para mejorar las leyes que puedan evitar sucesos de violencia machista y la importancia de la educación de género. "Estamos ante una sociedad con un problema de educación de género, contra los padres que ponen en riesgo a sus hijos. Hay leyes que lo pueden impedir, pero no todo es culpa de los juzgados."