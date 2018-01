De la fábrica al taxi

"Mi primera carrera fue de Gran Vía a Atocha. No sabía ni bajar la bandera de los nervios". Es el primer recuerdo de José Ramón como taxista. Antes trabajaba cinco días a la semana, ocho horas. Ahora, puede pasar catorce al volante. Tuvo que reinventarse a los 50 años, después de 30 en una fábrica que contaba con medio siglo de historia. Trabajaba en Releco, una referencia exportadora en la producción de relés y componentes electrónicos.

La empresa era rentable: "En el año que más facturamos se llegó a los 16 millones de euros. El año posterior a entrar estos señores tuvimos el récord de facturación". Los señores a los que se refiere José Ramón es el grupo suizo que adquirió la empresa y razonó así: "Si aquí es rentable, me lo llevo a China y será 10 veces más rentable". Les propusieron una bajada de salario del 32%, pero no presentaron el plan de viabilidad que pedían los trabajadores. La producción se fue a China y el grupo suizo dejó a la empresa con una enorme deuda: dos millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda. Cuando un empresario intentó reflotar la producción, no pudo asumirlo.

José Ramón se quedó definitivamente en paro el año pasado. Cobró del Fondo de Garantía Salarial 24.500 euros. Le correspondían 100.000. Él optó por una licencia de taxi, otro compañero está formándose para ser conductor de autobús: "Calculo que catorce como mucho son los que habrán podido encontrar trabajo. En las condiciones en las que estábamos allí, prácticamente no sé si se llegarán a contar con los dedos de la mano".

Cuando un empresario compró las naves de Alcorcón, en Madrid, contactó con Ramón para preguntarle qué podía hacer con todo lo que había allí. La respuesta fue clara: "Yo se lo dije sinceramente. Con todo esto, fabricar, porque aquí usted tiene todo para poder fabricar".