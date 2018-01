"He podido independizarme pero todavía no puedo ser independiente por mi salario"

David Borrallo tiene 23 años y, tras acabar la carrera de Química, se ha ido a Madrid a cursar un Máster en Ciencias Policiales para especializarse en la Química Forense mientras trabaja como frutero a media jornada en un supermercado. "Los años que he estado en Córdoba no han sido tan duros. Sin embargo, este curso estoy viviendo en Alcalá de Henares y la verdad que es bastante complicado sacar algo de dinero a final de mes, porque prácticamente toda la nómina se me va en pagar el alquiler y los gastos mensuales de transporte, energía, comida...", relata. Por eso sigue dependiendo económicamente de sus padres, "has salido de casa, te has formado, pero es difícil sentirte independiente. Hay veces que tengo que pedirle dinero a mis padres, meses con más gastos, da pena verte así, ver que has terminado tu etapa formativa y ver que tienes que pedirle ayuda a tus padres". David, a su vez, quiere hacer un llamamiento a "no resignarnos. Quiero pensar que algún día todo mejorará pero que solo será posible si somos partícipes también los jóvenes como miembros de esta sociedad"

