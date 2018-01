Carlos Boyero: “Me parece un desastre, a mí no me hace ni puta gracia”

"Me parece un desastre, a mí no me hace ni puta gracia". Así de rotundo se ha mostrado Carlos Boyero este miércoles al hablar de The disaster artist, la última película del actor James Franco, que llegó a las salas españolas el pasado viernes.

"Dicen que es divertidísima y un prodigio de la originalidad, pero yo no le pillo la gracia", ha añadido Boyero antes de reconocer la animadversión que siente hacia Franco: "No me gusta, es uno de esos actores a los que tengo manía y pagaría por no verlos".

Además de la cinta dirigida, producida y protagonizada por James Franco, en 'La Ventana del Cine' hemos hablado de Una vida a lo grande, dirigida por Alexander Payne con Matt Damon como protagonista, y de Wonderstruck. El museo de las maravillas, que se estrena este viernes.