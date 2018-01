Adiós Navidad: 10 pasos para volver a tu cuerpo

Enero es tiempo de nuevos propósitos. Y el propósito más común es el de perder peso. ¿Quién no ha escuchado durante las Navidades eso de “en enero me pongo a dieta”? Pues atentos todos porque, sí, el objetivo está muy bien, pero el camino para lograrlo está lleno de peligros y falsas creencias. En Be OK creemos que la verdadera meta es reestablecer los buenos hábitos que teníamos antes de los excesos navideños o, si no los teníamos, adquirirlos y mantenerlos para siempre. Aquí van unos sencillos pasos para conseguirlo:

10 pasos para recuperarse de las Navidades

Huye de las dietas milagro o soluciones détox. Perderemos masa muscular y agua pero no quemaremos grasa. Además estas dietas no enseñan a comer para que la pérdida de peso se pueda mantener en el tiempo. Todo esto provocará el temido “efecto rebote”. Deshazte de todos los dulces que han quedado en casa después de las Navidades. Vuelve a tus hábitos anteriores, pero si estos no eran buenos, ¡cámbialos! Enero es el mes por excelencia de los nuevos propósitos, anímate a empezar uno nuevo que puedas mantener para toda la vida. Planifica tus menús semanales. Reorganiza tu nevera y tu despensa. Incluye proteínas en tu desayuno. Organiza tu compra, elimina los productos que puedan tener azúcar oculto. Hay que evitar los zumos, los refrescos, las galletas, los cereales de desayuno, la bollería industrial, la mayor parte de las salsas, los platos precocinados, y otros alimentos con harinas o cereales refinados como las empanadas, los hojaldres, etc. Asegúrate de tener alimentos saludables a mano. La regla de “lo que no se compra no se come”. Varía en las cocciones y haz atractivos tus platos. Si no haces deporte, es el momento de empezar. Y, al igual que ocurre con algunas dietas, no te creas lo que prometen muchos "ejercicios milagro". Bebe mucha agua. Descansa y vuelve a tu rutina de sueño.

