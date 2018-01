Hipopresivos, ¿mito o realidad?

“Me han recomendado ejercicios hipopresivos para mejorar mi suelo pélvico tras el parto”. Esta es una de las premisas que llevan a muchas mujeres a usar la gimnasia hipopresiva. Los hipopresivos o gimnasia abdominal hipopresiva son una técnica desarrollada por Marcel Caufriez, fisioterapeuta belga, en los años 80. Sus defensores aseguran que es una técnica efectiva para multitud de propósitos, siendo el trabajo de los músculos del suelo pélvico uno de los principales.

Este “origen” es puesto en duda e incluso cuestionado -en algún momento se entendió como algo específico y en otro se ha vinculado a determinadas técnicas como las desarrolladas en el yoga- por diferentes “escuelas” que han venido a utilizar estas mismas técnicas para distintos fines. "Resulta llamativo ver cómo es un método que lleva más de 20 años “vendiéndose” pero no goza de un nivel de evidencia suficiente”, afirma el profesor Juan Ramón Heredia, Director del Instituto Internacional Ciencias del Ejercicio Físico y Salud-IICEFS, uno de los primeros investigadores en cuestionar la evidencia del método hipopresivo.

¿Fortalecen el suelo pélvico?



La evidencia científica ha demostrado que los ejercicios de Kegel son el medio más efectivo de abordar las disfunciones del suelo pélvico como son la incontinencia urinaria o los prolapsos. En esto no hay discusión, aunque muchos fisioterapeutas y/o entrenadores certificados por las compañías quieran vender que el enfoque de los hipopresivos es más holístico, funcional y, sobre todo, efectivo.

¿Fortalecen el core y mejoran el rendimiento?

Fortalecer la zona abdominal es otro de los postulados de los hipopresivos. ¿Tiene esta tendencia algún beneficio demostrado frente a otros ejercicios de musculatura abdominal convencional? La respuesta es no. Los ejercicios que hacen un trabajo de control y estabilidad ante un momento extenso parecerían mucho mejores. Los tipo sit up o crunch aportan más perjuicio que beneficio y los investigadores tampoco han encontrado evidencias de que los hipopresivos ayuden a la estabilidad de la espalda o reduzcan el perímetro de cintura. Además, como en el resto de abdominales, con la practica de hipopresivos no se reduce la grasa abdominal.

¿Y mejoran el rendimiento deportivo? La respuesta también parece ser negativa. La apnea no se parece en nada a estar en altura, donde hay una menor presión atmosférica, no menos oxígeno. Por lo tanto, no vas a mejorar tus reservas o transporte de oxígeno. No hay un solo estudio que demuestre que con los hipopresivos se produce una mejora teórica ni real del rendimiento.

*Sara Tabares es entrenador personal en Valencia y directora de Perfoma Entrenadores Personales.