Ortuño pone fin a su pesadilla: "Han sido unos meses muy duros"

Alfredo Ortuño ya es ex jugador de Las Palmas y ha fichado por el Real Salt Lake de la MLS norteamericana, como jugador franquicia, es decir, sin la imposición de la limitación salarial imperante en la liga. Ortuño, que acaba así media temporada tormentosa, ha pasado por los micrófonos de El Larguero: “Han sido unos meses bastantes duros, dejar a un futbolista sin poder jugar al fútbol es muy duro, no poder ejercer tu profesión y más cuando ha sido por causas externas a mi persona”.

Ortuño recibió este verano ofertas de Primera División que Las Palmas decidió no aceptar, según afirma el delantero: “En verano pasaron muchas cosas, no podía hacer nada ni estar allí ni irme tampoco, estaba entre la espada y la pared y una que tenía que pasar no pasó que fue que Las Palmas llegara a un acuerdo con un equipo de Primera División de los que había tenido ofertas. Tenía del Girona, del Alavés y creo que del Levante también”.

Ortuño celebra uno de los 17 goles que marcó en Segunda con el Cádiz / Diario AS

“Tengo que decir que me ha sorprendido gratamente el comportamiento que han tenido mis compañeros de Las Palmas, se han portado espectacular conmigo, me han apoyado, incluso han tenido conversaciones con directivos del club para que cambiara la situación, viendo que se estaba siendo injusto conmigo”, ha añadido el murciano.

Ahora, Ortuño ve la luz al final del túnel con su incorporación como jugador franquicia al Real Salt Lake: “A principios de septiembre empezaron a haber los primeros contactos. Tras varias reuniones aquí en España para presentarme el proyecto, la ciudad deportiva que han construido, que está entre las 20 mejores del mundo... Es un proyecto muy ilusionante. Es un equipo que ha apostado muy fuerte por mí, ha demostrado que me querían desde un primer momento y uno tiene que estar donde le quieren”.