Pasar las Navidades con un familiar alcohólico

"Bienvenidos al grupo de Al Anon, esperamos que encuentren la ayuda y la amistad que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar. Los que hemos convivido con un problema de alcoholismo los comprendemos de una forma en la que quizás pocas personas puedan". Roberto (nombre falso) empieza la reunión leyendo esta presentación en voz alta. Frente a él, en la misma mesa octogonal de la sala parroquial, hay otras nueve personas. Todas con el mismo problema: son hermanos, hijos, esposos o amigos de alcohólicos y están recuperándose. "Llegué a Al-Anon pensando que estaba buscando algo para mi enfermo, pero me di cuenta de que no. Quien necesitaba ayuda era yo", explica Sandra.

Al-Anon son una serie de grupos en el que pesonas que sufren indirectamente el alcoholismo, se ayudan para superar sus miedos e inseguridades. "Fue fundado en los años cincuenta en Estados Unidos pero hay grupos en todo el mundo", explica Roberto. En España hay más de trescientos grupos y tienen presencia en todas las Comunidades Autónomas. Son un grupo no religioso, aunque en muchas ocasiones, como en esta de Madrid, se encuentran en iglesias.

Durante las dos horas que dura la reunión, casi ninguno de los asistentes explica el grado de parentesco con el alcohólico que les cambió la vida y no utilizan su nombre verdadero. No importa. Lo esencial es que se abren para compartir lo que sienten y lo que han mantenido en silencio: miedo, rabia, tristeza, vergüenza, pero sobre todo, culpa. "El sentimiento de que no hacía las cosas bien era recurrente. Pensé que no era válida porque no era capaz de ayudarle a dejar la bebida", dice Olga. El funcionamiento de las reuniones es similar al de las de Alcohólicos Anónimos. Hablan por turno y no se interrumpen y cada uno habla de lo que quiere, aunque un coordinador propone un tema. El de hoy es la Navidad".

"Las Navidades son terribles. No sé para el alcohólico, pero para el familiar son simplemente terribles", dice Carmen, una septuagenaria que llega cuando la reunión ha empezado. Navidad es una de las fechas en las que más recaídas se producen, reconocen los familiares. Según el estudio "Abstinencia y entorno", del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, en las celebraciones familiares se produce un elemento de relajación del alcohólico rehabilitado y por tanto, más recaídas. "En estas fechas el consumo de alcohol se normaliza", apunta Carmen. Para el familiar estas producen todavía una preocupación mayor. "Yo tenía miedo cada vez que se acercaban", asegura Olga. "Miedo y vergüenza por lo que pudiese hacer delante de la familia".

El programa de Al-Anon les ha ayudado a pensar en sí mismos. "Aprendemos que no podemos controlar o cambiar a los demás y que intentarlo solo nos llena de frustración", dice Pablo. "Entiendes que esconder las bebidas no sirve para nada, que el enfermo, si quiere beber va a hacerlo. Que te echará la culpa de su adición, pero es mentira". Roberto coincide con él, aunque matiza. "Cuando nos prometen que no van a beber lo hacen de corazón. Creen que tienen un problema y quieren cambiarlo, aunque no pueden evitarlo. El alcohol es más fuerte que cualquier promesa". Con sus doce pasos, similar al de Alcohólicos Anónimos, pueden empezar a encontrar una salida. "Ahora tengo las Navidades de una persona normal", dice María. "Voy a las fiestas a las que quiero y digo que no a las que no tengo que ir. Mis cenas son normales y consigo lo que todos queremos, que es una vida serena y feliz".