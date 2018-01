'Hablar por hablar' llega a los teatros

‘Hablar por Hablar’, la adaptación teatral del legendario programa nocturno de la Cadena SER que llegará El 11 de enero al Teatro Bellas Artes de Madrid.

Como homenaje nos hemos permitido el lujo de convertirnos durante unos minutos en uno de los programas más emblemáticos y longevos de la Cadena SER'. Aunque, por problemas de copyright... le hemos cambiado ligeramente el nombre: "Hablar de hablar por hablar".

Ya conocerán la dinámica: hemos abierto nuestras lineas telefonicas por si alguien quería llamar y contarnos sus historias.... 'Hablar por Hablar' lleva en antena más de 27 años ofreciendo historias alegres, historias tristes, historias apasionantes, pero siempre reales...

Historias como las que nos ha contado una oyente llamada Macarena Berlín: "no suelo llamar al horario de 'Hablar por hablar' porque no puedo estar en dos sitios a la vez, pero estoy muy emocionada porque este mítico programa llegue a las tablas. Me apetece mucho ver como la dramaturgia interpreta algo tan directo como la radio".

"La vida es como es, con sus luces y sus sombras, lo que sí he pensado mucho es cómo cada uno mira a la vida, las diferentes formas que hay de afrontar la vida y eso es algo que transmite muy bien la radio y 'Hablar por hablar' y me ilusiona ver cómo lo trasforman en teatro".

Fernando Sánchez-Cabezudo, otro oyente, ha llamado para confesar que tiene cierta responsabilidad en este proyecto: "De hecho soy el director de la propuesta que produce Cronejo Films y soy el encargado también de adaptar estar dramaturgia y de unir todas estas historias emocionantes en forma de función de teatro".

"Siempre he tenido el sueño de llevar la radio al teatro y parece que lo vamos a cumplir. Llevo mucho tiempo trabajando con historias reales en teatro. Cuando el publico vaya a ver el espectáculo será como escuchar el programa y podrá dejarse llevar entre historias fascinantes", concluye Fernando.

Casi tres décadas en antena

Por último nos ha llamado Samuel Viyuela: "He escuchado a Macarena y Fernando y me he animado a participar. Yo también formo parte del proyecto, soy actor y cuando el director me llamó no pude decir que no porque, entre otros motivos, llevo 27 años escuchando el programa".

"Cuando hemos hecho trabajo de investigación, hemos descubierto y entendido desde dentro, desde las entrañas, por qué la gente llama y escucha 'Hablar por hablar'. Cada historia es un mundo, me parece impresionante el nivel de algunas de ellas, me emocionan mucho las de personas mayores que se han vuelto a superar y han vuelto a nacer".

Podrás disfrutar de 'Hablar por hablar', la obra de teatro inspirada en las historias de los oyentes de las madrugadas de la Cadena Ser, y dirigida por Fernando Sanchez-Cabezudo, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, desde el once de enero.