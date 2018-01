Ensayo en directo de la 'Discoplay Symphony Orquestra' dirigida por Lucas Vidal

Lucas Vidal habitualmente trabaja entre Hollywood y Madrid componiendo bandas sonoras para pelìculas como 'Too Fast, Too Furious' o 'Palmeras en la Nieve' o ganando premios... como un 'Emmy' o dos 'Goyas' en cinco minutos.

Pero estos días está en la capital porque en apenas un par de días será el director de la Discoplay Symphony Orquestra en un concierto homenaje al compositor John Williams que tendrá lugar Teatro Real de Madrid.

Nos hemos colado en pleno ensayo para charlar un rato con Lucas: "He tenido que salir porque no llegaba hasta dentro la señal; están yendo los ensayos de maravilla, esta es una orquesta maravillosa: vamos a tocar las bandas sonoras de 'E.T', 'Tiburón', 'La Guerra de las Galaxias'... ".

Espectáculo en familia

"No solo habrá música, será un espectáculo que se recordará toda la vida: actuará el gran mago Jorge Blass, Didi Rodán que hace un espectáculo con arena, la violinista Leticia Moreno... y encima el día de Reyes, será un regalo perfecto", asegura el joven compositor.

Justo después, Lucas ha vuelto a la sala de ensayo para hacer una demostración colosal en directo, junto a los músicos de la Discoplay Symphony Orquestra, con la interpretación de la banda sonora de 'Parque Jurásico', que puedes disfrutar en el siguiente audio: