El siniestro 'Slender Man', la leyenda urbana del siglo XXI, se adentra en la gran pantalla

Las leyendas urbanas viven una segunda juventud gracias a Internet. Lo que hace varias décadas se conseguía a través del boca a boca se logra ahora en cuestión de segundos a través de un solo clic. En la actualidad, portales especializados como 'Something Awful' se convierten en plataformas ideales para la creación de nuevos seres tenebrosos y monstruos demoníacos que, a través de las redes sociales llegan a todo el mundo para sembrar el pánico.

Sin duda alguna, el más famoso de esta nueva hornada de seres siniestros es 'Slender Man'. Un hombre exageradamente alto y delgado, sin ningún rasgo facial y que siempre va vestido de traje, que atemoriza al mundo desde 2009, cuando se dio a conocer en Something Awful. Un personaje del que se han creado memes, videojuegos, e incluso un documental en HBO: 'Beware the Slender Man'. Ahora, este siniestro personaje da el salto a la gran pantalla.

Así será la nueva película basada en 'Slender Man'

A pesar de que varias han sido las personas que se han atrevido a contar la historia de 'Slender Man' en un largometraje, nunca antes se había llevado a cabo un proyecto tan ambicioso. En esta ocasión será Sony quien se encargue de traer de vuelta al ser tenebroso con el objetivo de contar una de las historias que más han aterrorizado a Internet durante la última década.

La trama cuenta la historia de un grupo de jóvenes que optan por practicar un ritual con el objetivo de invocar a Slender Man en un pequeño pueblo de Massachussets (Estados Unidos), y demostrar así que no existe. A pesar de que el ser tenebroso no hace acto de presencia, en el pueblo comienzan a suceder cosas extrañas, dirigidas, cómo no, por este popular personaje.

Slender Man llega a la gran pantalla el próximo mes de mayo

Tras la desaparición de una de las niñas, el grupo hará todo lo posible para encontrarla. Para ello tendrán que adentrarse en la oscuridad, donde Slenderman les esperará para culminar su gran obra. Tal y como ha dado a conocer Sony Pictures España, la película basada en la historia de Slender Man se estrenará en nuestro país el próximo 11 de mayo.

El proyecto, dirigido por Sylian White y escrito por David Birke, cuenta con un reparto liderado por Joey King, Julia Goldani-Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso y el español Javier Botet, quien será el encargado de dar vida a una de las leyendas urbanas más escalofriantes y aclamadas de los últimos años.