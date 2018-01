Carlos Saura: "Trato de olvidar mis películas, solo pienso en las siguientes"

Es fotógrafo, es escritor, es un director de cine con más de 40 títulos estrenados, ha sido premiado en festivales de cine de países de los que no hemos oído hablar: "He hecho 40 películas pero podría haber hecho 60, hay muchos proyectos que, por un motivo o por otro, no se han llevado adelante".

"Actualmente tengo entre manos un musical que vamos a rodar en México, en un mes empezaremos a rodar... espero", nos cuenta el director zaragozano. "También vamos a hacer una de Picasso con Antonio Banderas y Vittorio Storaro, por el que dejaría todo para trabajar con él".

Presente y futuro

Normalmente una entrevista con alguien de su trayectoria suele convertirse en un repaso de la vida y obra del pasado pero Carlos Saura sigue teniendo la mirada tan fija en la carretera, en el camino por recorrer, que no tiene demasiado tiempo de mirar el retrovisor.

"Trato de olvidar mis películas. Algunos directores quieren recordárlas continuamente. Recuerdo que Chaplin, cuando yo estaba en su casa, ponía una película suya cada día, y vivía un poco de ver su obra antigua. Yo soy todo lo contrario. Prefiero no verlas, pero si la veo prefiero pensar que la ha hecho otra persona", matiza el Director de Carmen, entre otros.

Y es que a sus 86 años recién cumplidos no para quieto: "Estoy en una etapa muy creativa de mi vida, es curioso, tengo muchas cosas en la cabeza, estoy escribiendo un nuevo guión y acabo de publicar una novela llamada 'Ausencias' que vamos a presentar ahora en Enero".

Su amor por la fotografía

Uan de las pasiones de Carlos es la fotografía, pero también las cámaras de fotos: Colecciono cámaras desde hace mucho tiempo. Comencé en Argentina donde encontré unas muy baratas y ahora tengo unas 700. Son unos objetos maravillosos que me apasaionan".

Carlos ha ganado numerosos premios internacionales, además de haber estado nominado tres veces para los Oscar: "Gracias a los premios de festivales como los de Berlín, Venecia o Cannes he podido hacer cine, si fuese por España solo habría hecho una película. Aunque considero que los premios son un poco aleatorios".

"Es cierto que he hecho muchas cosas en el cine y la fotografía, pero también es verdad que soy un músico frustado, un bailaor flamenco frustado y un piloto de motos frustado... aunque esto último mejor porque sería un peligro", confiesa el maño.