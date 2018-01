Todd Haynes se pasa a la fábula infantil

Todd Haynes siempre se ha movido por las afueras de Hollywood. Desde Velvet goldmine o el particular biopic de Bob Dylan, I´m not there, pasando por Carol, aclamada por la critica en 2015 pero, que se fue sin premios. Haynes se lanza ahora a una historia nostalgica sobre la soledad infantil.

Basada en la novela grafica de Brian Selknick, el autor de La Invención de Hugo, El museo de las maravillas teje dos historias de niños solitarios separados por 50 años. La primera es una niña sorda, rica y abandonada por su madre, que se huye de las garras de su altivo padre en 1927. Tambien Nueva York, pero en los 70, un chaval de 12 años busca desesperadamente las huellas de un padre sin rastro. Todd Haynes contaba en cannes la fascinación por este relato

El Museo de las maravillas no es exactamente una película para niños, es un relato abierto que puede conectar con todas las generacion. y que en estos tiempos digitales reflexiona sobre la sencillez.

