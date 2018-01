Moussa Sibidé ya tiene la carta de libertad: "Me he equivocado"

Punto y final a la pesadilla de Moussa Sibidé con el Guadalajara. Tras escribir el miércoles una carta en la que pedía la intervención de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Sibidé ha alcanzado este viernes un acuerdo con el Guadalajara para obtener su carta de libertad.

“El club y yo hemos llegado a un acuerdo y yo ya quiero pasar del tema. No he tenido que pagar por mi carta de libertad. El acuerdo es que me puedo marchar y ya”, ha dicho Sibidé en El Larguero que, preguntado por si se le ha exigido silencio, se ha limitado a responder: “No puedo decir nada”.

Además Sibidé opina que se ha “equivocado” al escribir la carta “por mis compañeros” y afirma que “no me han dado la carta de libertad por haber publicado la carta”.

Por la carta o no, Moussa Sibidé ya es jugador libre para fichar por cualquier otro equipo, tras su pesadilla financiera en el Guadalajara.