Luciano Vietto debutó este sábado con el Valencia dos días después de ser presentado como nuevo ariete del conjunto de Mestalla. "Me he sentido bien, el recibimiento fue increíble y eso a uno le pone muy contento", dijo el argentino en los micrófonos de El Larguero.

Vietto confirmó que estaba feliz porque está "donde quería estar" y explicó cómo se fraguó su fichaje por el Atlético. "Marcelino me llamó el 31 de diciembre, el Atlético lo tenía hecho con el Sporting pero yo no, cuando me llamó Marcelino decidí irme al Valencia, si no me hubiera llamado hubiera terminado yendo a Portugal", confirmó.

Ha valorado positivamente que el Atlético me haya dejado ir a Valencia, "más sabiendo que a final de temporada estemos peleando por lo mismo... fue el mismo Simeone mismo me dijo que me fuera a Valencia, que me iba a hacer muy bien".

Por último ha especificado la cláusula que le puso el Atlético de Madrid en su contrato de cesión, Vietto en ningún caso podrá jugar partidos en el Metropolitano, el problema o la duda es si la final de Copa se juega en dicho estadio ante un rival que no es el Atlético... ¿podrá jugarla? Según su contrato no.