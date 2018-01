Pollasmisiles peligrosos

Nunca pensé que empezaría uno de estos programas hablando de Donald Trump y de lo mucho que alardea de ser un polla misil. Expresión que he utilizado muy a menudo con ustedes, refiriéndome a esos varones terriblemente inseguros que localizan en su entrepierna su poder y su fuerza. Como si el tamaño de sus vergas determinara la cantidad de neuronas en su cerebro. O como si a todos los seres del planeta nos interesara lo más mínimo el tamaño de lo que les cuelga entre las piernas.

Con la excusa del botón nuclear el presidente norteamericano Donald Trump se la ha medido con el primer ministro norcoreano, Kim Jong-un. Vino a decirle que su botón nuclear era más grande y poderoso que el del otro. No entiendo yo mucho de botones nucleares, un poco más de hombres y desgraciadamente he padecido a más de un polla misil. Se creen los más atractivos. Se presentan como los dueños del universo. Se comportan como el amo de un harén que en realidad no poseen y se creen los más seductores a pesar de ser los más ridículos. Alardean de lo que follan. Chulean de lo que supone tener sexo con ellos. Centran en sus vergas toda esa certeza de que hay hombres que carecen de riego en el cerebro porque todo la sangre se les concentra en la polla.

¡Qué horror! Donald Trump nos los ha puesto de corbata con semejante alarde de tamaño. Y me van a perdonar, pero el otro tampoco parece muy espabilado. A ambos los separa el Océano Pacífico y quiero creer que haciendo gala de su nombre, permitirá que no terminemos en mitad de una guerra nuclear... Pero si así fuera, por favor, que alguien deje escrito donde haga falta que a pesar de mandárnoslo compulsívamente a través de nuestros smartphone, jamás de los jamases tuvimos la más mínima intención de tener sexo con el negro de whatsapp.

Nunca sabes qué excusa va a poner un imbécil para joderte la vida. Así que mejor quitárnoslos de encima antes de que se vengan arriba.