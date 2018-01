El Real Madrid no se plantea fichar a nadie en enero

El Real Madrid no tiene intención de fichar a ningún jugador en este mercado de invierno. Según ha podido saber El Larguero de la Cadena SER en el conjunto blanco no se esperan movimientos en enero a pesar de que la llegada de Kepa estaba muy próxima.

Zidane ha sido clave en esta decisión del conjunto blanco, el francés fue claro antes del partido ante el Celta diciendo que "no necesitaba" otro portero. Lo que dijo en público ya lo había dicho en privado a los dos porteros que tiene, a la vuelta de vacaciones les dijo que contaba con ellos "pase lo que pase".

A día 8 de enero el Real Madrid no tiene intención de fichar a nadie, su idea es firme. Mario Torrejón ha añadido que no hay nada en el mercado de fichajes que pueda mejorar la plantilla actual de la que dispone Zidane.

Así las cosas Kepa llegará en junio, no en enero, y el 'culpable' de esta decisión no es otro que Zidane, que ha recalcado, tanto en público como en privado, que no necesitaba la llegada del portero vasco, que queda en una situación comprometida en el Athletic.