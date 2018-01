En el reparto de responsabilidades por el colapso de tráfico durante la nevada de este fin de semana, el ministro del interior, José Ignacio Zoido, no se pone a la cabeza, al contrario, ni él, ni el director de la DGT que depende directamente de él. Que centenares de personas quedaran atrapadas durante 20 horas en una autopista nevada parece que no tiene nada que ver con las responsabilidades del ministro.

Y no es una cuestión política, no se trata de hacer política a partir del colapso, se trata de una cuestión de actitud y de aptitud. Actitud porque mientras toda esa gente estaba atrapada en medio de la nieve, a la misma hora, el ministro estaba en el palco de Sánchez Pizjuán viendo el partido del Sevilla contra el Betis, y el director de la DGT dice que dirigió las operaciones desde el despacho de su casa de Sevilla. Ninguno de los dos estaba en el puente de mando, era el fin de semana de Reyes y nada les iba a estropear su estancia en Sevilla.

Y aptitud, porque al final de lo que se trata es de ser capaz, de saber encontrar soluciones a los problemas, de saber gestionar. Y uno debería pensar que cuando se configuran los equipos ministeriales, se busca a los mejores en cada campo. Es lo que debería ser, pero no tiene nada que ver con la realidad. He estado buceando esta tarde en el currículum de Gregorio Serrano, el director de la DGT, su último cargo fue el de concejal en el ayuntamiento de Sevilla cuando Zoido era alcalde, y su concejalía nada tenía que ver con la movilidad, fue teniente de alcalde y delegado de Empleo, economía Fiestas mayores y Turismo del ayuntamiento Sevillano. Su experiencia para estar al frente de la DGT es ninguna.

Así no es de extrañar que en un momento de tensión, ante una situación como la de la nevada, no tengan la respuesta adecuada, y no la tienen porque no están preparados para ejercer sus funciones. Es por eso por lo que no solo hay que pedir responsabilidades políticas, que también, hay que exigir que quien esta en los puestos clave de la administración sepa precisamente eso, administrar, y este gobierno tiene un profundo déficit en esta materia.