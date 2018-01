Las lecciones que aprendió Pere Navarro en la nevada de 2009

El exdirector general de la DGT, Pere Navarro, ha recordado cómo fue la gestión en el invierno de 2009 cuando intensas nevadas provocaron caos circulatorio y vehículos atrapados. "Una nevada con previsiones claras no es inevitable", ha afirmado para destacar que "al que está atrapado le gusta saber que tú estás atrapado en tu despacho" por lo que "no es correcto decirle al ciudadano atrapado que el culpable es él". Entiende Pere Navaro que no es adecuado señalar al ciudadano: "El Gobierno tiene más responsabilidad que el conducto que está en la carretera".

De su experiencia en 2009 extrae dos lecciones claras. La primera es que la información que transmite el Gobierno debe de ser "contundente" por lo que hay que decir "viaje el día antes o después porque como salga este día en concreto se va a quedar atrapado". Informarse antes de salir y que los datos sean "claros hasta donde se pueda".

La segunda lección que extrajo Navarro de su gestión al frente de la DGT es que "vale más pecar por exceso que por defecto" ante una situación de emergencia.