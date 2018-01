Quietismo 'rajoniano'

Ya estamos todos de vuelta pero a unos pocos miles de españoles volver les ha costado un poco más que al resto. Este fin de semana terminaban las vacaciones de Navidad, probablemente las fechas de mayor movimiento interno del año. Y además, la lluvia llegó por fin y al bajar las temperaturas se convirtió en nieve. Una gran nevada, sí, pero no la madre de todas las nevadas. Y hay quien pretende que la culpa del colapso vivido este fin de semana en autovías y en una autopista de pago, la AP-6 era de los que se empeñaban en volver a sus casas para trabajar, llevar los niños al colegio esta mañana o simplemente terminar sus vacaciones.

Es cierto que, como nieva poco, no todo el mundo tiene en España hábito de llevar cadenas y saber ponerlas o de instalar ruedas de invierno en los coches. Pero nada de esto explica que miles de personas hayan estado hasta 20 horas atrapadas en una ratonera sin más ayuda que la que prestaban espontáneos hasta que intervino el Ejército.

Ayer vimos abundantes imágenes de Ministros reunidos con sus equipos. Ayer … domingo, pero ¿quién estaba al mando el sábado? ¿Quién estaba al mando cuando por la tarde empezó a nevar copiosamente y se inició el caos?. Aseguran los viajeros que nunca, en ningún momento se aconsejó no viajar y ojo que hablamos de autovías y autopistas no caminos comarcales ¿Quién estaba al mando cuando se cortó la autopista sin previo aviso? ¿Quién decide que, si va a nevar, las quitanieves vayan por delante de la nieve y no por detrás? ¿ Y un poco de sal, quizás? ¿Quién controla la eficiencia de las concesionarias de las autopistas?

En fin, el relato de los protagonistas describe descoordinación e incompetencia, por decirlo suavemente y porque ya han salido los políticos con memoria y los oyentes de la SER a recordar los calificativos que Rajoy y su equipo, entonces en la oposición, vertieron contra Zapatero y su gobierno en una situación similar, pidiendo dimisiones.

Lo ocurrido es una buena metáfora de un gobierno ensimismado, instalado en el quietismo rajoniano y que actúa siempre por reacción, cuando las cosas se desbordan. Pero vamos, que en la España de 2018, una nevada no puede tener como solución reñir a los españoles por que se les ocurrió viajar en Navidad, el día de la Operación retorno, por autovías y autopistas.