Aquella nieve socialista

Es una noticia con varios aspectos interesantes. El primero está relacionado con la meteorología. Efectivamente, la nieve no se gobierna, ni el Gobierno legisla sobre ella. Esto ocurre mucho cuando hay una desgracia natural, que hay una exculpación política generalizada porque se nos dice que son cosas de la naturaleza. Un Gobierno no puede actuar sobre la naturaleza, pero ha sido elegido para actuar sobre sus consecuencias. Estaba prevista una gran nevada y estaba prevista una operación retorno. Se le ha dicho a la gente si no sabia que iba a pasar esto, como si la gente pudiese llamar a su trabajo y decir: "oiga, hasta que haga bueno no puedo ir". Y es verdad que muchas veces uno sale de casa y espera que el Estado le cubra hasta el azar, pero había un aviso generalizado: de tormenta y de tráfico. Y otro aviso de muchísimo más calado: hay servicios públicos fundamentales, como las comunicaciones, en manos privadas. Eso transfiere la gestión pero no la responsabilidad. Que en cualquier caso se agrava. No sé si tanto como para pedir la dimisión del ministro, como en el pasado Rajoy pidió la dimisión de la ministra al ser por aquel entonces la nieve socialista

