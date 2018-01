Francisca Verdejo: "Yo sí tengo confianza en el pacto de Estado contra la violencia de genero"

Durante 2017 fueron asesinadas 54 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, y 8 niños fueron asesinados por sus padres, o por las parejas de sus madres. Una cifra que Francisca Verdejo, jueza titular del juzgado número 2 de Barcelona contra la violencia de género, tiene muy presente en su día a día.

Si esto fuera una guerra contra el machismo llevaríamos librándola desde tiempo inmemorial. La sensación, con esas cifras, es que seguimos perdiendo, pero: "algunas cosas sí han cambiado, por eso estamos hablando hoy aquí, pero queda mucho, muchísimo, por recorrer".

"No hemos logrado materializar un cambio social. La Ley Integral es un punto de inflexión, para mi es un hito legislativo, pero no ha sido suficiente porque no hemos logrado producir ese cambio social que inspira. Yo tengo confianza en que no quede en una simple declaración de intenciones", analiza Francisca.

El papel de los medios de comunicación

"Los medios de comunicación y todos lo que estamos implicados en la erradicación de la violencia de género tenemos que hacer autocrítica. En varios artículos de la Ley Integral se intenta incidir en el papel de los medios a la hora de tratar este tema y de educar a la gente al respecto", matiza la jueza.

Francisca va más allá con un ejemplo: "Enseñar el coche destrozado del presunto asesino de Andrea Carballo es morboso, pero no es la mejor manera de tratar el caso en los medios. Yo no sé cuál es la mejor manera, pero sé que esa no lo es".

"Muchas veces una mujer se va frustrada de un juzgado por no conseguir nada con la denuncia y luego actuamos cuando ya se ha producido una agresión, debemos buscar mecanismos para actuar antes de que un agresor actué".

"Aunque a veces pueda parecer que no, los jueces nos preocupamos mucho por las mujeres que vienen a denunciar. Siento mucha frustración e impotencia porque a veces nos equivocamos, no podemos prever que el asesino va a actuar. Además no tenemos medios suficientes desde que comenzó la crisis", aclara.