Este es el papel que juega un representante de futbolistas

Hace una semana se abrió el mercado futbolista de invierno. Una ventana que permitirá a los clubes fichar jugadores durante todo el mes de enero y a los representantes de los futbolistas sacar tajada de las diferentes operaciones que se concreten.

Para analizar con mayor conocimiento de causa la figura del representante, contamos con Ramón Fuentes, presentador de fin de semana de Deportes en Telemadrid y buen conocedor de estos temas: "la figura del representa siempre ha estado ahí, pero hoy en día, con estas cantidades tan grandes, su función ha ganado relevancia".

"Hace unos años había que abonar una cantidad económica, hacer un curso y aprobar un examen para ser representante de futbolistas profesionales, pero ahora cualquiera puede serlo", analiza Ramón. "Por ejemplo tantos padres, hermanos y familiares cumplen esta función en casos como Messi, Sergio Ramos o Neymar".

Representantes estrella

En la actualidad, los agentes de jugadores son cada vez más conocidos: Mino Raiola, Jorge Méndez: "Son conocidos porque ambos representan a jugadores importantes como Ibrahimovic o el propio CR7 y todos se llevan un porcentaje cada vez que unos de sus jugadores renueva contrato o es traspasado a otro club. Ellos son los que negocian el sueldo, las cláusulas y demás condiciones".

Uno de los más polémicos y conocido es el padre de Neymar, que el verano pasado protagonizó el traspaso más caro de la historia tras fichar por el PSG francés por 222 millones de euros: "El caso de Neymar puede no haber terminado ya que nunca ha habido un 'no' rotundo al Real Madrid por parte de su entorno.Yo no descarto que si el Madrid se empeña y el jugador quiere, algún día acabe en el club blanco".

Escucha la sección completa en el siguiente audio: