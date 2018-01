¿La congelación de óvulos es beneficio social o presión laboral?

El Club de las Primeras Marcas de la Comunidad Valenciana, que reúne a 22 grandes empresas, firmó hace dos meses un acuerdo con el Instituto Valenciano de Infertilidad para dar ventajas a las trabajadoras que quieran congelar sus óvulos, como ya lo han hecho destacadas empresas estadounidenses. Desde el club la oferta se presenta como un beneficio social para las trabajadoras, que tendrán así más libertad para decidir cómo compatibilizan la maternidad con su carrera profesional.

Sin embargo, también cabe plantear que con esta ayuda se lanza un mensaje a la mujer para que posponga la maternidad en beneficio de la empresa, mensaje que sería discriminatorio porque no hay una oferta semejante para sus compañeros varones. Y es verdad que si este tipo de ayudas no se enmarcan en otras medidas más amplias, posponer la maternidad sólo supondría posponer el problema. Es un asunto complejo, porque no estamos como para renunciar a beneficios laborales, pero si se trata de salvaguardar la libertad de la mujer para ser madre sin ver perjudicada su carrera laboral lo que hay que hacer es eliminar los escollos que se lo impiden, tenga veintitantos o haya rebasado los cuarenta.