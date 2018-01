Nani Roma se encuentra en Lima recuperándose del aparatoso accidente que sufrió el lunes en la tercera etapa del Dakar. El piloto español se ha pasado por los micrófonos de El Larguero junto con su copiloto Alex Haro para explicar cómo fue el choque que les ha dejado fuera del Dakar. "Estoy bien, aguantando el chaparrón tras la desilusión de tener que abandonar, las carreras son así", ha lamentado.

"Cuando comprimo abajo así me quedo, inconsciente y con el pie acelerado a fondo y estuve seis segundos a fondo, yendo a 120 km/h. sin inconsciente y al quedarme sin fuerza en las manos giré el volante, por eso dimos las vueltas", resumió el dos veces ganador del Dakar.

Roma ha comentado lo que recuerda del momento del choque: "De lo último que me acuerdo es de unas palabras de mi copiloto, lo próximo que recuerdo es Álex gritándome para despertarme con todo el coche roto y sin saber que carajo había pasado".

Ha bromeado Nani con el hecho de no recordar prácticamente nada, cree que es "mejor no acordarme porque así no cojo miedo, ahora tengo cero miedo".

Alex Haro, copiloto de Nani, ha resumido lo ocurrido desde su punto de vista: "Estábamos yendo hacie el último 'white point' para llegar luego a la meta y golpeamos muy fuerte y al poco tiempo parecía que íbamos normal y le digo a Nani si está bien y veo que no me responde, le empiezo a tocar, a decirle si está bien y veo que no está en sus capacidades. Intenté tirarle de la pierna para quitarle el pie del acelerador y ahí llegaron las vueltas".