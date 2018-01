Ojalá esta vez tampoco sea así

Hay decisiones políticas imperdonables porque provocan un dolor enorme, sin justificación ni necesidad alguna. Decisiones que se toman como si los seres humanos fueran bestias, animales que se llevan y transportan, arreados a empujones y desprovistos de derechos. Una de esas decisiones injustificadas y crueles es la que ha tomado el presidente Trump y que puede suponer la deportación de 200.000 salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos. No se puede comprender bien la inhumanidad de la medida sin saber que El Salvador es un país pequeño, con unos seis millones de habitantes, algo así como la comunidad de Madrid, en el que fueron asesinadas el año pasado cuatro mil personas. En la Comunidad de Madrid, por seguir con el ejemplo, hubo ese mismo año 39 homicidios. Es decir, El Salvador es un país extremadamente violento, uno de los más violentos del mundo, que padeció una terrible guerra en los años 80 y 90 y en el que han quedado profundas secuelas. Tanta violencia hizo que muchas personas pacíficas y laboriosas consiguieran huir. Hombres y mujeres que pasaron mil penalidades para llegar a Estados Unidos y que se han mantenido allí trabajando muy duramente. Muchos de los que el gobierno norteamericano se plantea ahora deportar llegaron al país de niños, en brazos de sus padres, y no conocen prácticamente El Salvador. Son doscientas mil personas que trabajan y viven en un país, Estados Unidos, que tiene 324 millones de habitantes. Deportarlos es una decisión cruel e inhumana, indigna, que no se puede basar más que en un sentimiento xenófobo. Siempre hubo corrientes xenófobas en Estados Unidos, contra las minorías irlandesa, italiana, o alemana, según las épocas, pero nunca fueron mayoría. Ojala esta vez tampoco sea así.

