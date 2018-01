"Dedico este fallo a todos los enfermos de hepatitis C, a las familias, a los que se han quedado en el camino"

Esperanza titula este Diario como 'Tu dignidad en 14 folios', y nos hace llegar esta carta:

Hace algo más de dos años me presentaba en este diario de esta guisa: me llamo Esperanza y soy de Ponferrada. Vivo con mi hija Alicia, mi gato Leoncio y de vez en cuando, también nos visita mi hijo Lucas. Fue así como di a conocer nuestra historia, una historia compartida y sufrida con mis hijos y mi marido, Javi.

Javi era de pocas palabras, sus ojos y su sonrisa lo decían todo. Enamorado de la montaña y de la cocina, su paciencia le permitió ser jardinero fiel de sus bonsáis. No le gustaba nada que hablase de él, de sus cosas…por eso sé que se enfadaría si fuese testigo de mis palabras. Era muy suyo, que dicen los gallegos. ”Hablas demasiado”, me decía. Esta vez, es necesario y de justicia hacerlo. Es su dignidad, es poner fin a una batalla que ayuda a cerrar mis heridas.

Mi primera Navidad sin él redacté el proceso de su enfermedad, Hepatitis C, desde que se le diagnosticó en una donación de sangre hasta el día de su fallecimiento en la UCI del HRO de Valladolid. Siempre he sido cuidadosa con el papeleo, y memoria no me falta, así salió un dossier reflejo del sin fin de negligencias que causaron su agonía y por consecuencia, su muerte.

A Javi lo mató la pérdida de la oportunidad -como la Justicia ha denominado-, que un sistema venido a menos, le negó. Quiero aclarar que no fue por falta de medios ni de tratamiento ni siquiera por falta de un hígado compatible, si no porque en ese momento alguien decidió que no estaba lo suficientemente enfermo; alguien con un cargo de gran responsabilidad pero con muy poca humanidad. La Inspección Médica concluye y suscribe: un retraso no justificado de más de diez meses de demora en pruebas, una medicación contraindicada que provoca un aumento significativo del riesgo de muerte, tratamientos, viajes, ingresos, que lejos de beneficiar al paciente, ocasionan su deterioro progresivo. La justicia me ha dado la razón, no podemos volver atrás, nunca podrán enmendar su error, porque para nosotros su pérdida es irreparable. Es de justicia reconocer y admitir. Dos años después, la sentencia es firme. El Tribunal Superior de Justicia de CyL ha fallado en contra de la Consejería de Sanidad, dando por sentado que ha habido un mal funcionamiento de la Administración que ha causado un daño irreparable, la muerte.

Un 8 de noviembre nació nuestra hija, un 8 de noviembre la muerte te trajo tu descanso eterno, y un 8 de noviembre quiso el azar que recibiera esta sentencia: tu dignidad recogida en 14 folios.

He sufrido, y mucho. La certeza se hace incierta en la soledad de los pensamientos. Un montón de razones me ayudaron a seguir. Quiero expresar mi gratitud a mi abogada y amiga, Emma. A Carmen y a Loli, mis mejores psicólogas, y por supuesto, dedico este fallo a todos los enfermos de hepatitis C, a sus familias, a todos los que se han quedado en el camino esperando una oportunidad de vida.