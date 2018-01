Pilar Urbano: "La Infanta Cristina se ha salvado de la justicia por ser quien es"

Hace unos días informábamos en esta misma web a través de unas imágenes en exclusiva, de que Iñaki Urdangarín y su esposa, Cristina de Borbón, pasaban las vacaciones de navidad junto a sus hijos en Roma... Nos alegramos por ellos, Roma es una ciudad maravillosa... pero ¿Urdangarín no estaba condenado a 6 años y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación especial?

"Siempre es bonito ver una familia feliz, pero también es bonito que la justicia funcione. La razón me dice que Urdangarín no debería estar tan libre y mi corazón me dice que esos hijos merecen un padre y una madre. entiendo que a la gente le indigne verles campando a sus anchas", confiesa Pilar Urbano.

El Caso Noos es ya cosa juzgada, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Palma. Pero es una historia que nos sigue suscitando muchas preguntas. A algunas de las más importantes ha respondido la periodista Pilar Urbano en La Pieza 25: Operación Salvar a la Infanta.

El juez Castro

El Caso Noos es un laberinto, una macrocausa derivada de otra macrocausa con muchísimos acusados, abogados, testigos, chivatos, culpables inocentones, inocentes en la inopia... Hay personajes peculiares en todas las esquinas del cuadrilátero judicial: ex deportistas, princesas, arribistas, políticos ladrones, ladrones que ni siquiera eran políticos... y algún que otro héroe.

"A Iñaki Undargarín no le han pedido que entregue el pasaporte, una medida cautelar elemental. Cuando el juez Castro le preguntó al fiscal Pedro Horrach si iba a pedir medidas cautelares, este contestó que no le daban permiso... ", desvela la periodista.

Cuando Pilar conoció al Juez Castro pensó que podría ser perfectamente un "vendedor de verduras, un hombre de campo, muy campechano, muy de pueblo". Además, asegura: "Conoce la ley mejor que sus arterías, un hombre insobornable, no va a fiestas de jeques por si le regalan un rolex. Es un hombre de conciencia". En definitiva, un hombre sencillo que no tiene miedo.

La Infanta Cristina

"La Infanta Cristina, queriendo parecer tonta, ha demostrado ser muy lista", opina la escritora. "Urdangarín le escribió miles de emails contándole cómo iban los negocios y ella no respondió ni uno... o lo hizo y fueron borrados gracias a un hacker que contrataron".

"Ella es cooperadora, según el juez. Sin ser quien es y sin estar dónde estaba no habría sido posible llevar a cabo esta trama. La hija del rey emérito es figura clave, sin ella su marido no habría podido delinquir. La infanta Cristina es el arma", tiene claro Pilar.

La pregunta es ¿entonces por qué se la librado de la justicia? "Creo que hubo y hay un complot de Estado para salvar a la Infanta Cristina. Se ha salvado porque tiene un DNI que empieza con seis ceros". En su libro podrás leer todos los detalles de la investigación llevada a cabo por Pilar Urbano.