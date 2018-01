Lo que esconde el polémico libro sobre Trump

El Fuego y la Furia: es el título del libro sobre los primeros cien días de Donald Trump en la Casa Blanca que ha convertido a Estados Unidos y gran parte del resto del mundo, en un gigantesco club de lectura.

El mensaje principal del libro es el siguiente: todos los medios del mundo: Trump no esperaba ganar las elecciones. Es más, confiaba en perder, alcanzar el punto de máxima fama, que es el parámetro que verdaderamente le interesa (la fama, mucho más que el poder), y montar su propia cadena de televisión.

Cuando ganó contra pronóstico el mundo se le vino encima: su mujer se echó a llorar, y el propio Trump se quedó un buen rato como si hubiera visto un fantasma. Pero en seguida se produjo una extraordinaria transformación, magníficamente descrita por Michael Wolff: "de repente, Donald Trump se convirtió en un hombre que creía merecer ser, y estar completamente capacitado para ser, el presidente de Estados Unidos."

El por qué de su color de pelo

Todos los extremos que describe el libro resultan verosímiles a quien haya seguido las informaciones sobre Trump. En él podemos leer que Trump es poco sofisticado, como es obvio. Y es famoso, pero no querido. Michael también nos descubre que el pelo se lo tiñe él mismo con Just For Men, pero como tiene poca paciencia le queda de ese extraño color atómico.

La Casa Blanca de Trump es lo más parecido a una corte medieval con un rey loco y caprichoso en el centro. Un lugar donde las distintas facciones se odian o se desprecian y luchan entre ellos por la oreja del rey. El rey, a su vez, estimula las peleas porque no sabe lo que es la lealtad, porque criticar a todo el mundo es su forma de vivir, y porque le convencen las últimas palabras que escucha, siempre que sean elogiosas.

El libro aún no ha sido traducido al español, pero puedes conocer más secretos que esconde en el siguiente audio: