La razón por la que Jennifer Lawrence no fue a los Globos de Oro / ()

Era la noche de las mujeres. La ceremonia de los Globos de Oro puso sobre la mesa las reivindicaciones de las mujeres tras los casos de acoso sexual, desigualdad y falta de papeles para las mujeres dentro de la industria de Hollywood. Sin embargo, en la gala y sus fiestas posteriores fue notable la ausencia de la mujer mejor pagada del cine americano: Jennifer Lawrence. ¿El motivo? Su amiga Emma Stone.

La actriz, ganadora de 3 Globos de Oro, deja imágenes memorables cada vez que pisa una alfombra roja, ya sea por caídas, como la que sufrió en los Oscar de 2013, por sus sinceras respuestas a la prensa o por sus múltiples 'troleos' a otros famosos en fotografías y entrevistas.

Este año Jennifer Lawrence no tenía pensado acudir a la gala, pero había conseguido invitaciones para acompañar a su amiga Emma Stone (nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia) a varias de las lujosas fiestas privadas que tienen lugar tras la entrega de galardones y a las que finalmente no acudió.

Para explicarlo, Lawrence ha decidido publicar un divertido vídeo en su perfil de Facebook en el que cuenta entre risas el motivo real de su ausencia y echa todas las culpas a Emma Stone.

Traducción: "Bueno, me dijiste que querías ser mi cita para las fiestas así que cogí entradas para unas cuantas fiestas, alquilé un coche y estaba preparándome cuando me dijiste que no querías ir. Tú sólo querías venir a mi casa, así que envié a sus casas a mi equipo de maquillaje y peluquería y ahora este es el aspecto que tengo".