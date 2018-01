¿Ladronas despedidas e indemnizadas?

Hace ocho años cinco cajeras fueron despedidas tras ser sorprendidas por unas cámaras ocultas robando en el supermercado en el que trabajaban, en la provincia de Barcelona. La causa llegó al Tribunal de Estrasburgo que ha dictado una sentencia salomónica. Sostiene que el despido fue justo porque el juicio lo fue, pero ordena a España a indemnizar a las trabajadoras por la violación de su privacidad al no ser informadas por la empresa de la ubicación concreta de las cámaras que las vigilaban, algo que prevé la Ley de Protección de Datos española.

La decisión es, por lo menos, paradójica porque sentencia que la grabación no fue legal pero a la vez considera justa la sentencia de despido que, entre otras pruebas, se basó también en las imágenes grabadas irregularmente. Y suscita también un debate más amplio sobre los límites de la privacidad cuando alguien trabaja en un establecimiento público. Porque si esta prevalece, informadas o no las cámaras no deberían existir, y si existen, el derecho a la privacidad queda evidentemente limitado. Pero esa es otra paradójica cuestión…