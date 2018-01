Lorena Berdún: “El sexo a los directivos de televisión les sigue dando miedo”

Esta tarde, 'La Ventana de la Tele' se ha abierto al sexo, el sexo en televisión. A Lorena Berdún la conocimos con el programa En tu casa o en la mia en Los 40 Principales, en el que se podían escuchar las llamadas de los oyentes narrando sus experiencias sexuales.

De la radio pasó a la tele. Primero en La vieja ceremonia en LaOtra, segundo canal de Telemadrid. Y un año después se puso al frente de Me lo dices o me lo cuentas, programa divulgativo de sexo. De la autonómica madrileña, dio el salto a Televisión Española con Dos rombos.

Ahora, 16 años después ha vuelto a Telemadrid al frente de Sexo y etcétera, donde charla con personajes famosos de sexo y mucho más. "El proyecto es mío. He intentado volver muchas veces pero no se daba la ocasión, hasta que ofrecí este proyecto y les interesó", ha dicho Berdún, que cree que esta temática tiene su hueco en la tele de ahora "porque el sexo que se ve ahora en la tele no se explica, se da por supuesto".