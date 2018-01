El motivo por el que Zidane haría las maletas

Ayer Zinedine Zidane dejó claro quién manda en la parcela deportiva en el Real Madrid y además se ha encargado de hacerlo público. Lo ha dicho ya por vigésimo quinta vez: no quiere a nadie ni a nada. Y eso es lo que va hacer el Real Madrid: hacer caso a su entrenador.

Un Zidane que ha sido coherente con sus ideas y con esta plantilla morirá si es que tiene que morir a final de temporada. Eran los mejores cuando empezó la campaña, con los que ganó la Supercopa de España y la de Europa y ha ganado el Mundial de Clubes, y sigue pensando que son los mejores.

Y cuando no quiere a nadie incluye a Kepa, que no va a venir, y tampoco a ningún delantero ni a ningún central. Zidane, que pienso que no le echa ningún pulso al club y del que creo que tiene una excelente relación con Florentino Pérez, sí ha querido dejar claro que en lo deportivo solo va a opinar él y si no le hicieran caso sí que sería un motivo por el que haría las maletas y se marcharía del Real Madrid.

Tenía ganas de ver a Zidane con el viento en contra y ahora es sin duda el peor momento desde que llegó al banquillo del Real Madrid. Aunque está vivo en las tres competiciones está a 16 puntos del Barça, que es lo que más le escuece al madridismo.

Pero me gustó. Mostró personalidad y coherencia con sus ideas. Eso sí, tengo la sensación de que Zidane ha ganado esta batalla. La ha ganado al club, la ha ganado a la plantilla y la ha ganado a la prensa, pero no sé si le servirá para ganar la guerra al final de temporada.

