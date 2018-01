Daniel Barenboim: "La gran belleza de la música es que está dentro del mundo y fuera de él al mismo tiempo"

El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim es una de las figuras artísticas más importantes de nuestro tiempo, director vitalicio de la Orquesta Estatal de Berlín, creador de la Eastern Divan Orchestra y firme defensor de la música como idioma universal de la paz, la educación y el entendimiento.

"La música te enseña a pensar y a sentir, establece una conexión entre lo racional y lo emocional básica para una buena educación", defiende el maestro nacido en Argentina. "Está demostrado científicamente que los niños que aprenden música tienen un desarrollo cerebral mucho más profundo que los que no".

El polémico cambio del final de la Ópera Cármen de Bizet

En Italia, la modificación del final de la Ópera Cármen de Bizet por parte del director italiano Leo Muscato, que consideraba inconcebible que el público aplaudiera el asesinato de una mujer a manos de un hombre, ha levantado mucha polémica.

"Creo que cada director de escena tiene que tener la modestia de contar la historia de manera objetiva. No estamos aquí para cambiar el contenido. Cuando se tiene una idea original de contar la historia en otra época o en un ángulo diferente, está muy bien, pero tiene que estar basado en la historia misma", analiza Don Daniel.

Daniel Baremboin, estos días se encuentra en nuestro país ejecutando el repertorio pianístico del compositor francés Claude Debussy, ya estuvo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en el Auditorio Nacional en Madrid y mañana Mañana 11 de enero estará en el Palau de la Música de Barcelona.

"Los dos primeros conciertos creo que han ido bastante bien. Yo los gozé mucho. Tocaba por primera vez en Oviedo, aunque ya había estado allí, pero nunca había tocado piano. Me emocioné mucho. En Madrid llevó muchos años tocando, la primera vez fue en 1958", rememora.

De aquella época recuerda que "me encantaban las películas de Cantiflas, iba al cine por las tardes a verlas. Era el único país de Europa donde podían verse. Era una época muy intensa en Madrid. El Teatro Real todavía no estaba reabierto y todo estaba menos organizado pero había grandes conciertos".

Una nueva vida cada día

Desde 2016 Daniel Barenboim tiene un éxitoso canal de youtube al que sube clases magistrales sobre música: "La curiosidad es la base de todo. Creé un canal de youtube porque mi hijo, que es un músico de Hip-Hop, me dijo que su generación no conocía mi música ni mi forma de contar lo que sé sobre música y según él les podía interesar. Una vez lo creé me comenzó a apasionar".

Cada vez que uno ejecuta una obra aprende algo. "Si toco algo hoy, observo algo que no hay visto hasta ahora. Y mañana tengo que empezar de cero porque el sonido es efímero. Tengo el privilegio de saber un poco más pero empezar de cero. Algo que no suele pasar en otras facetas de la vida. Es un entusiasmo constante".

"La música está dentro del mundo y fuera del mundo al mismo tiempo y eso es la gran belleza de la música", sentencia el músico.