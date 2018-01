Lorenzo Silva: “Agradezco a Twitter la idea del microblogging”

Silva ha decidido "desconectar para siempre" de Twitter, una red social en la que era seguido por más de 102.000 personas. Dejó un último tuit, el pasado 2 de enero, en el que, junto a una fotografía nocturna del puente de Rialto escribió: “Superluna en Venecia. Buena imagen para desconectar para siempre de Twitter. Gracias a todos, pero esto dejó de compensar”.

En La Ventana nos ha explicado los motivos que le han llevado a tomar la decisión de abandonar Twitter.

“Ha sido una reflexión madurada durante meses, en los que el resultado de mi análisis coste-beneficio se fue deteriorando. No sólo eran las injurias que debía soportar, si no a medida que mis mensajes alcanzaban más difusión empecé a sentirme desbordado por la respuesta. Empecé a comprender que la herramienta no estaba diseñada para mis fines, sino para los de sus propietarios y que unos y otros habían dejado de ser compatibles”.

“Hubo un momento que la cantidad de mensajes era un agobio; y las interpelaciones venían de ambos lados: Por ejemplo me han tachado de franquista y de anti-franquista”.

Por otra parte explicaba que había dejado morir su blog, llevaba muchos meses sin actualizar su web; así que tiene en marcha un rediseño de su web, que estará pronto disponible en la dirección de siempre, y contará con un buzón de correo público y un blog asociado, donde aprovecharé la enseñanza que más le agradezco a Twitter: la idea del microblogging, nada de entradas largas, salvo excepción debidamente fundada.