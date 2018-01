Abelardo: "No hay caso Bojan"

"Cuando me llamaron, la situación no era nada fácil, pero era un reto venir", explica Abelardo a Manu Carreño en El Larguero poco después de eliminar al Formentera en la Copa. "Nosotros es la liga, la liga es la que te da quedarte en Primera y poder seguir creciendo", cuenta Abelardo, que independientemente de eso no quiere tirar la Copa y le gustaría seguir adelante lo máximo posible.

"Las categorías son lo que son, pero si no sales como ellos, no les ganas", resuelve el mítico central de Sporting y Barcelona sobre la intensidad que les ha hecho poner el Formentera. "Todo se ha gestado en el partido de ida, allí estuvimos muy bien", resume sobre una eliminatoria en la que ha brillado con luz propia el bosnio Demirovic.

¿Trabajar fuera de casa? "Es totalmente distinto, la presión la tienes porque es Primera División, pero no es lo mismo, Gijón es mi club de toda la vida" argumenta Abelardo sobre las diferencias entre estar en casa o fuera, sin embargo no tiene palabras para agradecer la acogida en Vitoria.

"No hay caso Bojan, es uno más de la plantilla, pero no sé nada de nada, si él ha hablado algo con el club, no lo sé", describe el asturiano sobre el caso del jugador leridano, que no está contando con minutos en el Alavés. Al igual que mantiene que la marcha de Enzo Zidane "fue cosa suya".