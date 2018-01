Iniesta: “Nunca habrá un jugador que me pueda jubilar”

Andrés Iniesta habló sobre la llegada de Coutinhho al club después de la goleada al Celta de Vigo en Copa del Rey.

"Yo soy un jugador de club y siempre lo he dicho. En este club tienen que estar los mejores, por lo tanto, él es uno de ellos. Coutinho tiene un talento innato y viene a un club para seguir creciendo. Más allá de que venga un jugador, nunca habrá uno que me pueda jubilar o echar de aquí. A los 33 años esa no es la cuestión", explicó.

La llegada del brasileño, pretendido por el Barcelona desde verano, podría suponer una amenaza para los minutos del capitán. Ante eso, Iniesta dijo que "se va a encontrar un entorno muy bueno.Cuando hay un jugador tan bueno no hay ninguna pega de entrar al equipo. En la plantilla cada jugador tiene un lugar y la mentalidad que tenemos es de jugar todos".

"Habrá una competencia sana donde el entrenador tendrá que decidir. Me siento contento, hay pocos contratiempos que hagan que eso no sea así. Él ha venido a sumar, en ningún momento habrá nada que provoque lo contrario", explicó el capitán.

Sobre la goleada ante el Celta y el próximo rival, Iniesta dijo que: "es una cifra que nos mantiene en los más alto. Lo intentaremos mantener, sabiendo que cada partido es una historia".