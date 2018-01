¿Mensaje o retirada táctica?

De la actualidad de Catalunya, hoy destaca la renuncia de Carme Forcadell. No quiere volver a ocupar la presidencia del Parlament de Catalunya, dice que es mejor que quien ocupe ese puesto no tenga ninguna carga judicial. La declaración del ex conseller de Interior, Joaquim Forn y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, responsables de las asociaciones independentistas, ante el juez. A destacar de sus palabras: la declaración de independencia fue simbólica, el referéndum del 1 de Octubre no tenía ninguna validez y los dos que han conseguido escaño en las últimas elecciones aseguran que renunciaran si el nuevo gobierno vuelve a optar por la vía unilateral.

De los últimos días, la renuncia a su escaño del ex conseller Mundó, la dimisión del presidente de Convergència Artur Mas, la dimisión de la responsable de la Asociación de Municipios por la Independencia. En definitiva, un paso atrás, al lado, donde ustedes quieran, de muchos de los que tuvieron un papel protagonista en la vía unilateral.

Y un elemento más, Esquerra Republicana de Catalunya asegura que hará caso al informe que elaboren los letrados del Parlament sobre la posible toma de posesión telemática de Carles Puigdemont.

Con todos estos elementos sobre la mesa, la primera conclusión es que Puigdemont está un poco más aislado en Bruselas, decidiendo allí que hace con su vida y de rebote con la de todos los catalanes. De su decisión depende que la legislatura se ponga a caminar o que haya un bloqueo.

Puede ser que los pasos atrás de todos los implicados en diferentes causas judiciales sea un mensaje a Puigdemont marcándole el camino, o puede ser que simplemente sea una retirada táctica. Lo empezaremos a saber en los próximos días.