En noviembre de 2013, unos trescientos escritores e intelectuales franceses firmaron un manifiesto a favor de la prostitución en el que reclamaban que nadie se metiera con “sus” putas, dando por supuesto que las mujeres que venden sexo en el mundo lo hacen con toda libertad y mucho placer. Hace dos días, cien mujeres francesas, en su mayoría artistas y escritoras, firmaron otro manifiesto criticando el movimiento antiacoso #Metoo y defendiendo la libertad de importunar, “indispensable para la libertad sexual”. En los dos casos, lo que más llama la atención es la tonta provocación que buscan y la ligereza con la que tratan temas que afectan ciertamente a millones de mujeres en el mundo para las que una cosa y la otra no son muestras de libertad sexual sino todo lo contrario. Ni la inmensa mayoría de las prostitutas son Tristana ni Pretty Woman ni ejercen libremente ese trabajo, ni el acoso sexual que sufren millones de mujeres en el mundo tiene nada que ver con la seducción sino con el poder, como habrían averiguado las firmantes del manifiesto a poco que se hubieran molestado en documentarse. No existe ninguna seducción en que un jefe Importune a sus empleadas con peticiones insistentes e inconvenientes, ni tiene nada que ver con la libertad sexual el acoso que sufren millones de mujeres cada día, por ejemplo, en los transportes públicos de medio mundo. ¿O acaso las firmantes no saben que en muchos países se ha optado por poner vagones de metro solo para mujeres, hartas de que en vagones mixtos los hombres las manoseen y agredan? Realmente es estar muy despistado suponer que el principal problema para las mujeres hoy día es el puritanismo y no el acoso sexual.

