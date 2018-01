"Mi pareja lleva el correo a pueblos perdidos de Extremadura"

Chema Pizarro dedica este diario a su compañera de vida, "ella se dedica al reparto de correos, es cartera en zonas rurales del centro de Extremadura, pueblos casi perdidos, en los que vive mucha gente mayor que apenas sabe leer o escribir. Cuento esta historia porque ella es extraordinaria, cada día las historia que me cuenta de esa señora que no se acostumbra a abrir el buzón y se encarga ella de entregarle las cartas por la ventana, ese dejar el correo donde sea necesario", asegura. Aún teniendo la posibilidad de trabajar en el núcleo urbano en el que viven, "ella quiere seguir allí, quiere a sus gentes de los pueblos, quiere ese pasa a probar esto que estoy cocinando, el saludo desde el bar, etc. Es la vieja historia de los pueblos que se sigue guardando. Y en estos tiempos que corren es muy difícil encontrar a alguien que se entregue tanto a su trabajo como lo hace ella", asegura.

