Andy Stalman: "El ser humano no tiene 5 sentidos sino 6, la tecnología es el sexto"

Andy Stalman es uno de los publicistas más importantes del mundo. Su libro anterior se titulaba BrandOffOn y definía el marketing del futuro. Generó todo un concepto revolucionario, dio nombre a un máster en una escuela de negocios y fue considerado uno de los libros más influyentes del siglo XXI en el campo de la publicidad.

Ahora llega un nuevo libro de Andy Stalman. Se llama HumanOffOn. "Hay una máxima que dice que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar. Todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar". Algo que asusta a mucha gente. "Pero yo estoy del lado del optimismo. Veo las cosas a mejor".

"Mucha gente habla del odio y otros factores negativos, pero los malos son muchos menos que los buenos, pero hacen mucho ruido. Hay que mejorar esos puntos negros de la tecnología pero sin olvidar los avances para bien: la información, la cercanía, el dar voz a los más necesitados", analiza Mr. Branding.

"Siempre nos centramos en lo que perdemos y no vemos lo que ganados. Algunos anuncian que los robots van a dejarnos a todos en el paro... pero ¿cuántos trabajos nuevos se han creado en los últimos años?", aclara el publicista argentino.

¿La criptomoneda, revolución o estafa?

¿Cuántos de los que están entrando en bitcoin e invirtiendo sus ahorros en criptomoedas lo hacen convencidos de su éxito y cuántos lo hacen por pura especulación? "Me atrevería a decir, sin datos en las manos, que un 10 % lo hace con conocimiento y el 90 % lo hace por lo que le han contado".

La manipulación no nació en internet. "No es algo nuevo, la manipulación existe desde que existe el poder, solo que ahora se amplifica. Hoy en día tenemos la capacidad de saberlo, de advertirlo, de denunciarlo. El ser humano no tiene 5 sentidos sino 6, la tecnología es el sexto", sentencia Andy Stalman.